Бедняков ответил россиянину, который пренебрежительно высказался о победе Украины на "Евровидении"

Триумфальная победа Украины и группы Kalush Orchestra на конкурсе "Евровидение-2022" не дает покоя стране-захватчице России.

То ли их злит, что их в принципе дисквалифицировали из песенного конкурса, то ли они уже начали понимать, что вслед за победой на творческом фронте совсем скоро Украина одержит победу и в войне с РФ. Впрочем, диванные российские критики не упускают возможности вставить своих никому не интересных 10 копеек.

К примеру, шоумен и ведущий Андрей Бедняков разместил у себя в Instagram пост о триумфе Kalush Orchestra на "Евровидении-2022", подписав его: "Всех с победой. Эту фразу мы скажем еще раз. Обязательно #saveazovstal".

Под публикацией один россиянин решил высказаться и написал нелепый комментарий: "П*доры выиграли, или че?". На что Бедняков дал очень красивый ответ: "Нет. Вы не участвовали".

Фото: instagram.com/biedniakov

Правда, впоследствии горе комментатор удалил свое сообщение, но пользователи успели его закрыть и распространить в Сети.

Напомним, между тем после финала "Евровидения-2022" разгорелся скандал. Украинцы возмущены тем, что национальное жюри от нашей страны не поставило ни одного балла дружественной Польше, которая активно поддерживает нас во время войны.

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