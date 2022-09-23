Бедняков подарил вышиванку известному американскому телеведущему Джимми Феллону: "Носи на здоровье"

Украинский телеведущий Андрей Бедняков преподнес приятный подарок американскому коллеге Джимми Феллону.
Телеведущие Андрей Бедняков и Джимми Феллон познакомились на благотворительном мероприятии в Metropolitan Opera, на котором был представлен благотворительный фонд Елены Зеленской.
В качестве памятного подарка звезда "Орла и решки" решил подарить своему американскому коллеге украинскую вышиванку, правда, не угадал с размером. Но сувенир Феллону понравился, поэтому все превратилось в веселую шутку.
"Думал, ты шире в плечах. Могу порекомендовать классную портниху. Я даже ценник не снял, чтобы ты видел, насколько я тебя уважаю. Носи на здоровье! Еще увидимся! Борщ ждет", — написал Бедняков в своем Instagram.
Телеведущий показал фотографию Джимми с вышиванкой в руках — американец позировал в строгом костюме, украшенном сине-желтой лентой.
В своих сторис Бедняков также пошутил относительно размера подарка: "Судя по размеру, я думал подарить ее Двейну Джонсону".
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