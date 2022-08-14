Бедняков показал, как ему угрожают россияне: "Чтобы ты, бандеровец, от голода сдох"

У россиян "горит" из-за того, что украинский телеведущий Андрей Бедняков ежедневно осуждает вторжение России в Украину.
Ведущий Андрей Бедняков показал, как ему в соцсетях угрожают россияне.
В общем, знаменитость каждый день критикует вторжение России в Украину. И это не дает покоя россиянам, которые следят за его страничкой в Instagram. Поэтому, когда Бедняков в очередной раз публикует пост, где осуждает и высмеивает РФ, они начинают ведущему угрожать.
В частности, Андрей показал, как россиянка писала ему: "Чтобы ты, бандеровец, от голода сдох".
Бедняков оригинально и с сарказмом ответил гражданке РФ.
"Так что "если я сдохну от голода" – сам виноват. Меня предупреждали", – с сарказмом ответил ведущий.
Отметим, россияне угрожают многим украинским знаменитостям. Ранее путинисты слили в Сеть информацию Анатолия Анатолича и его семье и угрожали расправой.
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