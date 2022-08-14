Бедняков показал, как ему угрожают россияне: "Чтобы ты, бандеровец, от голода сдох"

У россиян "горит" из-за того, что украинский телеведущий Андрей Бедняков ежедневно осуждает вторжение России в Украину.

Ведущий Андрей Бедняков показал, как ему в соцсетях угрожают россияне.

В общем, знаменитость каждый день критикует вторжение России в Украину. И это не дает покоя россиянам, которые следят за его страничкой в Instagram. Поэтому, когда Бедняков в очередной раз публикует пост, где осуждает и высмеивает РФ, они начинают ведущему угрожать.

В частности, Андрей показал, как россиянка писала ему: "Чтобы ты, бандеровец, от голода сдох".

Андрею Беднякову угрожают россияне / Фото: instagram.com/biedniakov

Бедняков оригинально и с сарказмом ответил гражданке РФ.

"Так что "если я сдохну от голода" – сам виноват. Меня предупреждали", – с сарказмом ответил ведущий.

Отметим, россияне угрожают многим украинским знаменитостям. Ранее путинисты слили в Сеть информацию Анатолия Анатолича и его семье и угрожали расправой.

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