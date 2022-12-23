Бедняков показал Мариуполь до и после прихода оккупантов и гневно ответил на то, что в городе "постоянно что-то строят"

Шоумен провел аналогию с тем, что делают оккупанты в городе, с женой, которую постоянно избивает муж.

Украинский шоумен Андрей Бедняков не удержался и ответил на упреки, что мол, в его родном городе Мариуполе "постоянно что-то строят", а он об этом не рассказывает.

На странице в Instagram ведущий оставил пост на русском, в котором констатировал, что в Мариуполе действительно постоянно что-то открывают и строят, но "для картинки, перерезая ленты – как когда-то перерезали линию жизни в этом городе".

Бедняков провел аналогию с тем, что вытворяют оккупанты с Мариуполем, с женщиной, которая постоянно страдает от побоев мужа:

"Чтобы более доходчиво вам объяснить, представьте ситуацию. Мужчина постоянно бьет свою женщину дома. Издевается. Применяет ноги и разные предметы, которые попадаются под руку. А потом покупает ей сапоги. И когда они выходят на улицу - все соседи говорят "посмотрите на эти сапоги. Какие красивые. Вот это муж! Как жену любит. Вот бы мне такого". С Мариуполем такая ситуация. Только там муж еще и патчи под глаза купил. Только не потому что "хочет, чтобы лицо у его любимой всегда молодым было". А чтобы синяки и порезы под глазами спрятать. Скрыть следы преступлений и создать картинку для бабок под подъездом", — отметил Бедняков.

Также ведущий запостил коллаж, на котором изображен фасад одного из домов в Мариуполе. До захвата оккупантами на фасаде здания красовался мурал с изображением девочки, обнимающей мишку. Теперь же это просто стена, на которой висит надпись: "Санкт-Петербург – Мариуполь".

Напомним, ранее Андрей Бедняков поделился фотографией довоенного новогоднего Мариуполя и признался, за чем скучает больше всего.

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