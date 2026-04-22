Бедняков после громкого развода заинтриговал заявлением о новых отношениях и признался, чего ему не хватает

Андрей Бедняков

Украинский ведущий Андрей Бедняков впервые после развода с супругой откровенно заговорил о новых отношениях, признавшись, что уже готов к любви, но пока не встретил «своего» человека.

После разговоров о теплых отношениях с Настей Короткой телеведущий неожиданно перешел к личному. Говорит, долгое время ему было комфортно в одиночестве. Статус холостяка даже приносил удовольствие. Однако со временем настроение начало меняться. Появилось ощущение внутренней пустоты. И теперь он все чаще думает о близости и простых радостях вдвоем.

«Я хочу получать кайф от того, что будет. Если появится человек, я готов наслаждаться отношениями. То есть я уже готов к этому», — отмечает Андрей на проекте «Розмова».

Ведущий не скрывает: сейчас ему не хватает эмоционального контакта. Речь идет не о громких романах, а о базовых вещах — разговорах, поддержке, совместном отдыхе. Иногда это желание становится особенно ощутимым, хотя и не всегда стабильным.

«А уже вот, наверное, хочется с кем-то на свидание пойти… Даже дело не в свидании. Хочется с кем-то поговорить, пообниматься, сходить в кино. Такие качели: два дня тебе так хочется, два дня — по-другому», — делится ведущий.

В то же время Бедняков смотрит на будущие отношения без иллюзий. Он понимает, что это будет непросто — не только из-за публичности, но и из-за ответственности перед детьми. Для него важно не скрывать новую избранницу и честно объяснить все семье.

