Бедняков поздравил сына с первым днем рождения и шокировал, как малыш на него похож

Украинский шоумен Андрей Бедняков рассказал, что сегодня, 19 октября, исполняется год их с Настей Короткой сыну Остапу.

По этому случаю звездный отец разместил несколько фотографий с мальчиком на странице в Instagram. На первом фото, которое было сделано в роддоме, изображена крошечная ножка Остапа, на втором – мальчик в один год:

"Сын, сегодня ровно год, как ты почти постоянно видишь меня в телефоне. Любим тебя, Остап Андреевич! Даже когда какаешь на ковер. Даже когда он на стене. С днем рождения, сын! Твои мама, папа, сестра и Буфа (которая на ковер тебя и научила…)" – подписал фото с сыном Бедняков.

Сын Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Сын Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Как известно, младший ребенок Андрея Беднякова и Насти Короткой, сын Остап появился на свет в США, куда Настя, будучи беременной, уехала с 7-летней дочерью во время полномасштабной войны. Андрей Бедняков в это время в Украине активно волонтерит и собирает деньги на нужды нашей армии.

Напомним, что недавно день рождения отпраздновала и супруга Андрея Беднякова Настя Короткая. 15 октября артистке исполнилось 38 лет. По случаю праздника шоумен поделился не самыми удачными фото своей любимой в Instagram.

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