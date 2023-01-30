Бедняков пожаловался на поездку в такси под российские песни: "Что должно произойти, чтобы в голове заработало?"

Телеведущий Андрей Бедняков рассказал подписчикам, как неудачно воспользовался услугами такси.

Шоумен написал возмутительную сторис в Instagram прямо во время поездки. Как рассказал Бедняков, таксист оказался поклонником российских хитов.

Такое поведение водителя в Украине во время войны разозлило ведущего, ведь прослушивание российской музыки сегодня — это прямое спонсирование страны, ежедневно убивающей украинцев.

"Еду с таксистом, у которого играет российская музыка из "90-х". Пацану лет 25-30. Я, бледный, не знаю, что еще предстоит, чтобы что-то в голове заработало", — написал Бедняков.

Ведущий не удержался и все же интересовался у водителя, почему он до сих пор слушает артистов, поддержавших войну. В ответ таксист заверил, что музыка "вне политики".

"Мое мнение: хочешь слушать — слушай сам, дома, не с клиентами! Пример. Я любил попеть "Руки вверх". Но потом сережа жукаф решил попеть в "Лужниках" на z-концерте. С тех пор сережа жукаф другие никогда не появятся в моем телефоне или в машине", — отреагировал шоумен.

Напомним, что не только Андрей Бедняков призывает украинцев перестать слушать песни артистов из РФ. Ранее Оля Цибульская в гневе обратилась к пользователям Сети, которые "продвигают" россиян в украинских музыкальных чартах.

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