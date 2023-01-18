Бедняков продает футболку с подписью футболиста Пеле, чтобы помочь семьям погибших в Днепре

Деньги с продажи пойдут на помощь детям, которые потеряли своих родителей.

Телеведущий Андрей Бедняков выставил на аукцион футболку с подписью легендарного футболиста Пеле.

Цель аукциона – благотворительная. Таким образом знаменитость хочет помочь финансово детям, которые потеряли родителей в результате трагедии в Днепре.

"Аукцион в поддержку семей погибших во время ракетного удара России по дому в Днепре. А точнее – все деньги пойдут детям, которые потеряли родителей во время этого террористического акта", – написал ведущий в Instagram.

Футболка с подписью футболиста Пеле, которую продает Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Для того чтобы стать участником благотворительного аукциона, нужно внести вклад в размере 500 гривен. Количество раз для участия – неограниченное. Также автору самого большого доната Бедняков подарит футболку сборной Украины с подписями всех футболистов.

"Если не хотите футболку, но хотите помочь – можете переводить сколько захотите. Ваши 50 гривен – в самое сердце. Автору крупнейшего доната – подарю футболку сборной Украины с автографами футболистов", – отметил ведущий.

Имя победителя станет известно в пятницу, 20 января. Ведущий объявит его во время прямого эфира в Instagram.

Напомним, 14 января Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре. В результате террористического акта погибли 45 человек, до сих пор пропавшими без вести остаются 17 человек.

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