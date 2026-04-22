Бедняков раскрыл, почему не согласился заменить Притулу в шоу с Никитюк и какими принципами руководствуется

Андрей Бедняков и Леся Никитюк

Украинский телеведущий Андрей Бедняков признался, что в свое время отказался от предложения стать соведущим популярного шоу с Лесей Никитюк.

Как оказалось, после увольнения из известного развлекательного проекта Сергея Притулы, именно Беднякову предложили работать вместе с Лесей Никитюк. Однако шоумен не согласился и признается, что на то были причины, которых сейчас он не вспомнит. Тем не менее, сейчас знаменитость говорит, что выбирает для себя проекты по принципу не гонораров, а внутреннего интереса и «кайфа».

«Я тот период не помню, почему так произошло. Но сказать, что я очень хотел вести это шоу, — нет. Если бы очень хотел вести какой-то проект, я бы точно отменил все остальные», — объяснил шоумен в проекте "Розмова".

Также Андрей поделился, что сейчас не видит на украинском телевидении форматов, которые были бы ему действительно интересны. В то же время он вспомнил о своей давней мечте — работать над шоу Fort Boyard. Правда, даже когда ему дважды предлагали вести этот проект в России, он отказался.

Кроме того, он разрушил стереотипы о своих частых встречах со звездами и их якобы совместных товарищеских веселых компаниях. Бедняков отмечает, что на самом деле в его жизни поддержкой служат не медийные люди, а его родные и близкие. К тому же во время войны шоумен отказывается от большинства светских мероприятий и предпочитает видеться отдельно с коллегами по цеху, что происходит тоже довольно редко.

«Я не супер тусуюсь среди медийщиков. Я отказываюсь от презентаций кино, допремьерных показов и т.д. Меня это не цепляет. Но конечно же определенный круг, с кем я могу спокойно встретиться, поговорить, посмеяться… А меньше круг, с кем я могу чаще звонить или пересечься на праздники. Это стереотип, если ты медийщик, то ты с Никитюк и Птушкиным собираешься и смеешься. Все такое в розовых очках — нет», — отметил Андрей.

Напомним, недавно Андрей Бедняков после развода с Анастасией Короткой заинтриговал заявлением о новых отношениях. Звезда рассказал о внутренних «качелях».