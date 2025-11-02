Бедняков раскрыл свою реакцию на решение жены развестись и резко высказался об их воссоединении

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая

Украинский ведущий Андрей Бедняков, который недавно разнес предательницу Регину Тодоренко, раскрыл свою реакцию на решение жены Анастасии Короткой развестись и резко высказался об их возможном примирении.

В прошлом году шоумен объявил о разводе с избранницей, с которой 10 лет прожил в браке. Инициатором разрыва была именно Анастасия. Ведущий на проекте "Бомбардир" признается, что был шокирован, хотя и чувствовал, что в их отношениях что-то не то.

"Конечно, это для меня был шок. Хотя, конечно, я видел, что что-то идет не туда. Когда ты знаешь человека, ты всегда понимаешь, что где-то лед ушел в другую сторону. Я чувствовал, что что-то будет. Но все равно это была неожиданность", - говорит шоумен.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая / © instagram.com/biedniakov

Сначала Андрей Бедняков пытался вернуть жену и наладить их отношения. Сейчас же ведущий убежден, что это уже завершенная история, поэтому никакого воссоединения не будет. По словам шоумена, он проработал их развод и отпустил человека.

"У меня нет такого впечатления (что это незавершенная история - прим. ред.). Мы живем каждый своей жизнью, и люди должны это принять. Я проработал, отпустил, не держал человека. Я понял, что это все", - поделился шоумен.

Напомним, недавно Анастасия Короткая впервые озвучила причину развода с Андреем Бедняковым. Она призналась, из-за чего приняла решение уйти от мужа.