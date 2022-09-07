Бедняков рассказал, почему продолжал работать в России после 2014-го и сколько денег ему предлагали за российские проекты

По словам Андрея Беднякова, ему стыдно за то, что он работал в России. В этом он признался в интервью Рамине Эсхакзай.

Ведущий отметил, что только сейчас понимает, сколько там было путинистов:

"Стыдно ли мне за то, что работал там? Стыдно. Понимая сейчас, сколько там было таких z и v. Я был в Москве, снимал там проекты. Но я никогда не снимал с людьми, которые поддерживали путина. Никогда. Это было мое основное условие. Это меня не оправдывает. Я стараюсь не оправдываться. Снимался? Мудак. Продавал тогда? Продавал, ок – мудак. Но у меня всегда была четкая позиция. И там ее все знали. Они знали, что для меня Крым – это Украина. Единственное мое заблуждение, что я думал, что они договорятся. Я думал, ну цивилизованный мир", — сказал Бедняков.

Он поделился, что ему не раз предлагали в оккупированном Крыму вести корпоративы за очень большие деньги, однако он отказывался: "Я ни разу туда не поехал. Потому что я понимал, что я никогда туда не поеду, пока Крым не будет украинским", — отметил Бедняков.

Также Андрей честно признался, что с детства мечтал работать на Первом канале:

"Я хотел работать там. У меня всегда была мечта работать на Первом канале. Еще с детства. Я из Мариуполя, мы смотрели там российские каналы. Об этом никто не знал, но мне предлагал Первый канал, меня звали на пробы, хотели, чтобы я работал. Я отказывал", — сказал Андрей.

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Бедняков поделился, что в 2014-м, когда только начиналась война на Востоке Украины, ему предложили на канале россия 1 вести несколько развлекательных проектов, тогда ведущий отказался:

"В 2014-м, когда все только начиналось, я должен вести там два, три проекта в прайм-тайм за очень большие деньги. Но когда начался Донецк и Луганск, я отказался от этого. Там были огромные деньги. И даже когда я вспоминаю, какие там были суммы за эти три проекта, которые мне предлагали, это был центральный канал, я сказал, что я не могу. Они мне еще неделю звонили. Я им сказал: "Слушайте, я буду вести прямые эфиры, а у меня там будут Донецк бомбить и стрелять? Я не могу", – вспомнил ведущий.

И признался, что речь шла об очень большой сумме:

"Это очень большие суммы. Это был праймовый проект. Это был канал россия 1. Все только начиналось, что-то там Крым, и я отказался. Я не помню, сколько там было эфиров, но за съемку в тех проектах я бы заработал где-то 350 тысяч долларов", — рассказал Бедняков.

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