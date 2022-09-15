Бедняков растрогал видео, как в центре оккупированного Мариуполя поют гимн Украины

Андрей Бедняков показал, как мариупольцы показывают свое отношение к российским оккупантам.

Украинский город Мариуполь сейчас находится в оккупации. Впрочем, местные не теряют надежды и верят, что ВСУ их освободят. Кроме этого, мариупольцы сопротивляются оккупантам.

В своем Instagram украинский телеведущий Андрей Бедняков показал, как жители Мариуполя относятся к российским военным. В частности, на видео, опубликованном ведущим, мариупольцы в центре оккупированного города спели гимн Украины.

"Мариуполь. Центр города. Гимн Украины. Скабеева не покажет! Мариуполь – это Украина", — подписал видео знаменитость.

В комментариях под постом подписчики Беднякова отметили, что видео очень трогательно. Они пожелали сил и терпения мариупольцам, а также не терять надежды.

Вы чудесные, мариупольцы! Держитесь там! Изо всех сил! Вы обязательно вернетесь домой!

Мариуполь скоро будет дома!

Боже, до слез! Столько потерять! Столько пережить! И иметь такой несокрушимый дух! Мариупольцы – вы невероятны!

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