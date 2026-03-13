Бедняков восхитил фото с подросшими сыном и дочкой: как выглядят его дети от экс-жены

Андрей Бедняков / © instagram.com/biedniakov

Реклама

Украинский ведущий Андрей Бедняков восхитил фото с подросшими сыном и дочкой от экс-жены, актрисы и юмористки Анастасии Короткой.

Шоумен снялся с детьми в профессиональном фотосете. Результатом ведущий уже успел поделиться в Instagram. Андрей Бедняков позировал с сыном и дочкой в фотостудии.

Андрей Бедняков с сыном и дочерью / © instagram.com/biedniakov

Шоумен был одет в светлые джинсы, футболку и неизменный головной убор - кепку. Маленький Остап позировал перед объективом фотокамеры в бежевых брюках и тенниске. А вот Ксения решила одеться вместе с отцом в family look, поэтому отдала предпочтение тоже джинсам и футболке.

Реклама

Андрей Бедняков с сыном / © instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков позировал как сразу с обоими детьми, так и с каждым отдельно. Фотографии он подписывать не стал. Это вместо него сделали подписчики, которые просто засыпали его семью комплиментами: "Любовь в каждом мгновении! Это те, ради кого мы живем!", "Такие классные!", "Какие фото! Эмоции просто невероятные!".

Андрей Бедняков с дочерью / © instagram.com/biedniakov

Отметим, Андрей Бедняков воспитывает 10-летнюю дочь Ксению и 3-летнего сына Остапа. Детей шоумену родила актриса Анастасия Короткая, с которой он в 2024 году объявил о разводе. Супруги находились в браке в течение 10 лет.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк восхитила новыми фото с сыном. Знаменитость показала, как сейчас выглядит 9-месячный Оскар.