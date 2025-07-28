Бедняков высказался об отношениях с экс-супругой после ее возвращения из США с детьми: "Мы видимся"

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая / © instagram.com/biedniakov

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Популярный украинский телеведущий и актер Андрей Бедняков откровенно признался, как нынче складываются его отношения с бывшей женой Анастасией Короткой после развода.

По словам шоумена, несмотря на официальное расторжение брака, между ним и бывшей избранницей сохраняется взаимное уважение и доброжелательность. Все потому, что они продолжают совместно воспитывать двоих детей — сына Остапа и дочь Ксению. Как рассказал Бедняков в комментарии "Ранок у великому місті", Анастасия вместе с детьми недавно вернулась из США в Украину. Семья сейчас живет в Киеве, а сам Андрей поддерживает с ними контакт.

"Для примирения мы должны были бы поссориться, а мы не делали этого. Мы в хороших, добрых отношениях. Они сейчас здесь, они вернулись и мы видимся. Думаю, что да (навсегда вернулись — прим. ред.). Им страшно последние дни, потому что у нас очень громко. Посмотрим, что будет дальше", — отметил Бедняков.

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Андрей Бедняков с семьей / © instagram.com/nastyakorotkaya

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения Анастасия уехала за границу вместе с детьми, тогда как Бедняков остался в Украине, в частности активно занимаясь волонтерством. Расстояние и долгая разлука дали трещину в браке пары и осенью прошлого года они сообщили о разводе. Тем не менее, несмотря на все проблемы, они до сих пор в дружеских отношениях.

Напомним, недавно актер Брэд Питт прокомментировал личную жизнь своей бывшей жены Дженнифер Энистон, которой приписывают новый роман.