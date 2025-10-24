Бедняков жестко разнес запроданку Тодоренко и пристыдил ее за любовь к "русскому миру"

Андрей Бедняков и Регина Тодоренко

Украинский телеведущий Андрей Бедняков саркастически вспомнил сотрудничество со своей экс-коллегой Региной Тодоренко, которая после начала полномасштабного вторжения осталась жить в России.

Курьезный момент случился в новом проекте, где гостьей премьерного выпуска стала юмористка Лера Мандзюк. По правилам игры, она должна была рассказать пять историй о себе, одна из которых — вымышленная. Среди них прозвучала история о жизни в доме с проститутками. Бедняков, в свойственной себе ироничной манере, решил подхватить тему и неожиданно вспомнил бывшую коллегу по тревел-шоу "Орел и Решка". Его высказывание сразу рассмешило гостей студии и вызвало волну обсуждений в соцсетях.

"Я когда снимался в "Орел и Решка", тоже жил в отелях с проститутками, потом они остались жить в России, переехали туда. Так что могу сказать, что и я жил с проститутками. Регина, привет", — пошутил телеведущий в шоу "Где ложь".

Напомним, что Андрей Бедняков и Регина Тодоренко были популярным дуэтом в шоу "Орел и Решка", которое долгое время выходило на украинском телевидении. С 2014 года Тодоренко переехала в Россию, а после начала полномасштабной войны отказалась публично высказаться в поддержку Украины. Бедняков неоднократно подчеркивал, что не общается с ней и не разделяет ее позиции, а теперь, похоже, решил добавить в ситуацию немного иронии.

