Беднякова шокировало поведение россиян: "Я развлекал людей, поддерживающих убийства, пытки, изнасилования"

Ведущего Андрея Беднякова возмутило поведение жителей РФ.

В общем, в своем Instagram знаменитость рассказал, что принял участие в одном YouTube-проекте, где известные украинцы через видео общаются с россиянами.

Бедняков успел пообщаться с более чем 20 людьми. Но они его шокировали. Как оказалось, среди них только трое россиян были против войны в Украине и признали, что их страна – агрессор.

"Мы поговорили с более чем 20 людьми. Среди них было только трое россиян, которые осознают, что их страна напала на нашу. И что это вообще неправильно! Другие полностью поддерживали происходящее сейчас( это относительно "эта война только одного человека"). Были, правда, еще двое, которые сказали "мы не интересуемся", но они для меня не отличаются от второй группы", — поделился ведущий.

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

В общем, Беднякову стало не по себе из-за того, что люди в РФ тоже смотрели шоу, в которых он участвовал. Ведущий сожалеет, что он развлекал людей, поддерживающих насилие.

"И здесь я понял, кого я развлекал в своих программах. Людей (не всех, конечно, конкретно на этом примере), которые поддерживают убийства детей, уничтожение всего живого, пытки, изнасилования и мародерство... Подумайте об этом и вы молчуны-украинцы, которые продолжают это делать и там жить… Хотя, до вас уже не дойдет…", — возмутился Бедняков.

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