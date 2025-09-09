Беглец Волошин публично открестился от помощи ВСУ и выдал причину: "Чувствую несправедливость"

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Скандальный блогер Александр Волошин, который во время полномасштабной войны выехал за границу, сделал неоднозначное заявление о помощи ВСУ.

По словам звезды Сети, значительные средства он тратил на армию до того, как его начали хейтить. Он привел пример, как помог одному из своих учеников, а тот потом отрекся от него. Этот и другие похожие случаи, по словам Александра, возмутили его и изменили позицию. В результате он выбрал позицию "ребенка" и прекратил донатить, держа обиды.

В то же время скандальный блогер выдал еще и то, что иногда его перевод денег на помощь ВСУ был ради пиара в прошлом. Но похоже, сейчас Александр фокусируется исключительно на своей зарубежной жизни после того, как сбежал из Украины летом прошлого года.

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

"Нет. Не знаю, что ответить. Честно, как ребенок, внутри я чувствую несправедливость до сих пор. Жизнь слишком коротка, чтобы обижаться, но я еще обижаюсь немного. Во-первых, обижаюсь на тот факт, что были люди, которым я помогал своими средствами, а они стали против меня... Есть такой парень — Стас Осман. Он учился у меня на курсе, а потом сразу пошел воевать... На бронежилет надо, дрон надо, это наш ученик... Пожалуйста. Потом он стал против меня... Что-то было ради пиара. Признаю. Но иногда я делал от души. Часто я просто хотел помогать, потому что чувствовал, что пацаны меня защищают. Поэтому, может, 200 или 250 тысяч долларов только своих (отдал – прим. ред.). У меня есть отчеты", — оправдался Александр в интервью Василию Тимошенко.

Напомним, недавно Александр Волошин после развода с певицей Анной Тринчер заявил о новой избраннице и нарвался на очередной хейт.