"Бегли в поле": Полякова с дочерью попала под атаку "Шахеда" на пути в Польшу и вышла на связь

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

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Певица Оля Полякова оказалась в эпицентре взрывов во время поездки в Польшу: поезд, которым она ехала с младшей дочерью Алисой, трижды эвакуировали из-за угрозы атаки РФ.

О пережитом звезда рассказала в Instagram. Артистка отметила, что не публиковала ничего сразу, поскольку заботилась о безопасности и находилась в шоковом состоянии.

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По словам Поляковой, пассажирский поезд, которым она ехала вместе с младшей дочерью из Киева в Польшу, трижды эвакуировали. Одну из таких ночных эвакуаций артистка показала в сторис. Во время одной из таких пассажиры были вынуждены бежать в поле, после чего в поезд попал российский «Шахед». К счастью, Оля с Алисой вовремя отбежали от поезда.

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Сторис Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Сторис Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

«Я, конечно, ничего не публиковала. Потому что, когда это происходит — ничего не публикуешь. Но сегодня наш поезд, направлявшийся в Польшу, трижды эвакуировали. В третий раз, когда мы бежали в поле, в этот поезд попал „Шахед“. Мы это слышали, но, слава Богу, были далеко. Мы быстро побежали. Я была с младшей дочерью. Если честно, я в ужасе», — поделилась певица.

Полякова добавила, что эта поездка сильно ее поразила и она намерена еще рассказать о пережитом: «Мне еще есть о многом сказать и во многом я очень шокирована».

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Как сообщила Укрзализныця, 13 сентября российские войска ударили по локомотиву пассажирского поезда на Волыни — примерно в двух километрах от границы с Польшей. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

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