Бэк-вокалистки группы KAZKA сразились за участие в шоу "Голос країни-12"

Группа GULI GULI пришла на "слепые прослушивания".

Только что на 1+1 начался пятый эпизод шоу "Голос країни-12".

Одними из первых на этой неделе на сцену вышли участницы коллектива GULI GULI. Участницы – бэквокалистки группы KAZKA. Трио девушек – профессиональные фольклористки, которые миксируют украинский фольклор с мировыми хитами. Для звездных тренеров коллектив подготовил необычный сюрприз – на музыку из хита The Weeknd – Blinding Lights они положили украинскую песню.

Девушкам удалось развернуть кресло Потапа и попасть в его команду. Тем временем солистка KAZKA Александра Зарицкая, которая является тренером команды "Другий шанс", болела за своих коллег.

"Девчонки, это был нереальный кавер! Это вообще снесло мне голову", – прокомментировала Дорофеева.

Со своей стороны ПТП поблагодарил группу за эмоцию и отметил, что не смог не повернуться, поскольку это было креативно.

"Мне нравится, что здесь есть юмор. Это же все сделано немного по приколу, а этого так не хватает в нашей иногда грустной жизни. Так хочется иногда такой изюминки, а у меня теперь их три!" – добавил продюсер.

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