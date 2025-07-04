Бекхэм поздравил жену с 26-й годовщиной брака и показал, какой была их свадьба за более чем млн долларов

Дэвид и Виктория Бекхэмы / © Associated Press

Реклама

Легендарные звездные супруги - футболист Дэвид Бекхэм и дизайнер, экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм - празднуют 26 лет супружеской жизни.

Сегодня, 4 июля, по этому случаю Дэвид растрогал фанов искренними словами любви и редкими архивными кадрами из семейного альбома, где заметны их существенные изменения. В своем Instagram экс-футболист сборной Англии опубликовал серию любимых фотографий, среди которых - черно-белое фото молодой Виктории со всеми четырьмя детьми, снимки с обеих свадебных церемоний, романтические моменты из юности и празднований.

Дэвид и Виктория Бекхэмы / © instagram.com/davidbeckham

Дэвид и Виктория Бекхэмы / © instagram.com/davidbeckham

Виктория Бекхэм с детьми / © instagram.com/davidbeckham

"Сегодня 26 лет, как ты сказала мне "да". С годовщиной и спасибо за то, что подарила мне наших прекрасных детей и построила нашу совместную жизнь. Я люблю тебя, леди", - трогательно написал Дэвид Бекхэм.

Реклама

К слову, пара поженилась 4 июля 1999 года в ирландском замке Луттреллстаун. Свадьба вызвала настоящий фурор среди СМИ из-за своего размаха и стоимости в более чем миллион долларов. В течение многих лет вокруг их брака ходили слухи - об изменах, разрывах, кризисах. Однако супруги неоднократно доказывали, что несмотря на все, они остаются крепкой командой.

Дэвид и Виктория Бекхэмы / © instagram.com/davidbeckham

Дэвид и Виктория Бекхэмы / © instagram.com/davidbeckham

Дэвид и Виктория Бекхэмы / © instagram.com/davidbeckham

Сейчас Дэвид и Виктория воспитывают четверых детей: Бруклина, Ромео, Круза и Харпер. Их семья считается одной из самых известных в мире, а сами звезды активно поддерживают друг друга во всех проектах и благотворительных инициативах.