- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 334
- Время на прочтение
- 2 мин
Бекхэм поздравил жену с 26-й годовщиной брака и показал, какой была их свадьба за более чем млн долларов
Дэвид и Виктория Бекхэмы празднуют 26 лет брака. Звездные супруги растрогали Сеть редкими фото и искренними признаниями.
Легендарные звездные супруги - футболист Дэвид Бекхэм и дизайнер, экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм - празднуют 26 лет супружеской жизни.
Сегодня, 4 июля, по этому случаю Дэвид растрогал фанов искренними словами любви и редкими архивными кадрами из семейного альбома, где заметны их существенные изменения. В своем Instagram экс-футболист сборной Англии опубликовал серию любимых фотографий, среди которых - черно-белое фото молодой Виктории со всеми четырьмя детьми, снимки с обеих свадебных церемоний, романтические моменты из юности и празднований.
"Сегодня 26 лет, как ты сказала мне "да". С годовщиной и спасибо за то, что подарила мне наших прекрасных детей и построила нашу совместную жизнь. Я люблю тебя, леди", - трогательно написал Дэвид Бекхэм.
К слову, пара поженилась 4 июля 1999 года в ирландском замке Луттреллстаун. Свадьба вызвала настоящий фурор среди СМИ из-за своего размаха и стоимости в более чем миллион долларов. В течение многих лет вокруг их брака ходили слухи - об изменах, разрывах, кризисах. Однако супруги неоднократно доказывали, что несмотря на все, они остаются крепкой командой.
Сейчас Дэвид и Виктория воспитывают четверых детей: Бруклина, Ромео, Круза и Харпер. Их семья считается одной из самых известных в мире, а сами звезды активно поддерживают друг друга во всех проектах и благотворительных инициативах.