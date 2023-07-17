Белье от Ким Кардашьян спасло его поклонницу от четырех выстрелов

Девушка была одета в корректирующий боди, когда в нее попала пуля.

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян неожиданно стала спасительницей своей поклонницы Анджелины Вайли.

Девушка рассказала потрясающую историю о том, как благодаря белью от бренда звезды Skims осталась жива после обстрела. Жуткой историей Анджелина поделилась на своей странице в TikTok, а сейчас видео завирусилось по всей Сети.

Девушка вспомнила, что в январе этого года стала жертвой нападения — пока она ждала лифт, ее напали и выстрелили четыре раза. К счастью, под платьем Анджелины был корректирующий боди от Кардашьян. За счет своей плотности и стягивающего эффекта, белье не дало девушке потерять много крови.

Анджелина Вайли/Фото: Скриншот с видео

"Ким Кардашьян спасла мне жизнь. В этот Новый год у меня стреляли четыре раза. В ту ночь, когда в меня стреляли, под моим платьем было боди Skims. Оно было настолько тесным на мне, что буквально не давало мне истекать кровью. Называйте это судьбой, или волей Иисуса, но я считаю, что это Ким", — вспомнила Анджелина.

Девушка заявила, что теперь обязательно приобретет себе еще одну модель боди от бренда звезды. А пользователи Сети вообще предложили Ким пригласить Анджелину в качестве модели для рекламы последующих линеек бренда.

Ким Кардашьян в боди от Skims / Фото: instagram.com/kimkardashian

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