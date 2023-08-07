Белла Хадид испугала фото под капельницей и рассказала о 15-летней борьбе с тяжелой болезнью

Супермодель Белла Хадид после длительного молчания в Сети испугала поклонников фотографиями с капельницей в руке.

Знаменитость поделилась кадрами из больницы и домашнего лечения при обострении тяжелой болезни. Как рассказала Белла, она уже 15 лет борется с болезнью Лайма, вызываемой укусом определенного вида клещей.

Сейчас взяла паузу в карьере и уже 100 дней проходит интенсивное лечение. На определенные процедуры звезда ездит в больницу, а дома медсестра ставит ей капельницы.

Белла Хадид / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид / Фото: instagram.com/bellahadid

"Та маленькая я, которая страдала, гордилась бы взрослой мной за то, что я не сдаюсь. Я хочу сказать вам всем только одно: во-первых, со мной все в порядке, и вам не стоит беспокоиться, а во-вторых, я бы ничего не изменила ради всего мира. Если бы мне пришлось пройти через все это снова, чтобы попасть сюда, в момент, в котором я нахожусь сейчас, со всеми вами, наконец здоровой, я бы сделала все это снова. Это сделало меня той, кем я являюсь сегодня", - поделилась Белла.

Белла Хадид / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид / Фото: instagram.com/bellahadid

Как призналась Хадид, за время болезни были и положительные моменты, ведь она смогла по-новому взглянуть на жизнь и найти новых друзей.

"Я так благодарна за жизнь и смотрю на нее с другой стороны. Эти 100 с лишним дней лечения Лайма, хронической болезни, сопутствующих инфекций, почти 15 лет невидимых страданий, стоили того, если я смогу, с Божьей помощью, всю жизнь быть собой, впервые в жизни. Я постаралась выбрать самые позитивные фотографии, потому что, каким бы болезненным ни был этот опыт, в конце концов он стал самым светлым в моей жизни, наполненным новыми друзьями, новыми видениями и новыми мыслями", - высказалась модель.

Белла Хадид / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид / Фото: instagram.com/bellahadid

Модель поблагодарила всех своих близких, друзей, врачей и поклонников за поддержку тяжелой болезни. Звезда пообещала вернуться к делу, как только у него появятся силы.

"Спасибо за терпение невероятной компании, в которой я работаю, моим поклонникам и людям, которые продолжали меня поддерживать. Моим агентам Джилл и Джозефу за то, что защищали меня. Я люблю и ценю вас больше, чем могу это выразить. Спасибо моему гениальному врачу и ее невероятной команде медсестер. Я вас очень сильно люблю! Я вернусь, когда буду готова. Я очень по вам скучаю. Я вас очень сильно люблю", - обратилась к подписчикам Хадид.

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