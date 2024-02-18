Белла Хадид впервые показала нового бойфренда и как с ним праздновала 27-летие в конюшне

Супермодель Белла Хадид удивила, как отпраздновала свой день рождения в кругу ближайших в конюшне с лошадьми.

Так, знаменитости исполнилось 27 лет еще в прошлом году, 9 октября. Впрочем, фото с праздника Белла решила показать только сейчас. К слову, модель устроила настоящую ковбойскую вечеринку с соответствующим дресс-кодом, ведь увлекается профессиональной верховой ездой. Она собрала ближайших гостей в конюшне, где они сидели за большим столом возле лошадей.

Белла Хадид / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид / Фото: instagram.com/bellahadid

Кроме того, Хадид впервые после слухов с прошлой осени о романе с известным американским 34-летним всадником Аданом Бануэлосом показала его и официально подтвердила их отношения. Сначала в кадре модель с возлюбленным позирует полуобернувшись. А на следующем Белла уже показала их нежный поцелуй.

Белла Хадид с бойфрендом / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид с бойфрендом / Фото: https://www.instagram.com/bellahadid

Белла Хадид с бойфрендом / Фото: https://www.instagram.com/bellahadid

"9 октября 2023 года. Мой 27-й день рождения", - написала модель в своем фотоблоге под кадрами.

В свою очередь, поклонники отметили, что Белла выглядит совсем иным образом во время отношений:

Имеешь такой счастливый и сияющий вид

В твоих глазах видна влюбленность

Светишься изнутри

Ты так прекрасна, счастлива и влюблена! Очень радуюсь

Напомним, недавно певица Майли Сайрус подтвердила свои отношения с известным музыкантом и показала их поцелуй на "Грэмми".

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