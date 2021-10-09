Беллуччи, Бандерас и Джоли: 10 голливудских звезд, которые обожают сниматься в секс-сценах

Некоторые из актеров сыграли в более чем 50 откровенных сценах.

Современных зрителей эротическими сценами в кино редко можно удивить.

Для съемок в фильмах готовы обнажиться немало актеров. Знаменитости не только не стесняются раздеваться на камеру, но и получают большое удовольствие от откровенных сцен.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку 10 звезд, которые чаще всего снимаются в пикантных эпизодах.

Моника Беллуччи

Горячая итальянка Моника Беллуччи покорила не одну сотню мужчин своей женственностью и сексуальностью. За более чем 30 лет актерской карьеры звезда сыграла десятки обольстительных персонажей и демонстрировала роскошную фигуру в более чем 50 откровенных сценах. В частности, знаменитость обнажалась в фильме "Необратимость", "Малена" и "Сколько ты стоишь?".

Юэн МакГрегор

Известный шотландский актер Юэн МакГрегор также любит обнажаться перед камерой. Во "всей красе" актер появлялся на больших экранах более 14 раз. Так, Юэн обнажился в фильмах "На игле", "Бархатная золотая жила", "Аферист" и "Интимный дневник".

Шэрон Стоун

Один из самых популярных кадров, который ассоциируется с голливудской актрисой Шерон Стоун, — опрокидывание ног в фильме "Основной инстинкт". Впрочем, звезда может похвастаться и более пикантными эпизодами из этой ленты, в частности, рядом страстных постельных сцен с Майклом Дугласом. Кроме того, Стоун засветила интимные места в ленте "Специалист", "Если бы стены могли говорить 2" и "Под маской жиголо". В общем Шэрон появилась более чем в 40 эротических сценах.

Марлон Уайанс

Американский комедийный актер Марлон Уайанс не зря занимался спортом и совершенствовал свое тело. Так, знаменитость засветил свои прелести в 20 пикантных сценах. В частности, Уайанс больше всего появлялся без одежды в фильме "Обнаженный".

Николь Кидман

Популярная австралийская актриса Николь Кидман сыграла множество персонажей, которые сбросили одежду. Одна из нашумевших сцен — когда звезда принимала ванну с десятилетним мальчиком в в фильме "Рождение" и когда ее героиня помочилась на Зака Эфрона в "Газетчиках". Многие эротические сцены Кидман воспроизвела в фильме "С широко закрытыми глазами". В общем, Кидман обнажилась в фильмах более 40 раз. Так, полностью голою актрису можно увидеть в триллере "Чужая страна", "Готова на все", "Именинница" и "Запятнанная репутация".

Антонио Бандерас

Испанский актер Антонио Бандерас заставил томиться не одну женщину от его горячего тела и темперамента. Звезда славится не менее чем 17 пикантными сценами в кино. Одна из самых известных — эпизод в ванной из фильма "Соблазн", где Антонио сыграл с Анджелиной Джоли.

Пенелопа Крус

Испанская актриса Пенелопа Крус, которая стала музой для режиссеров Вуди Аллена и Педро Альмодовара, часто появлялась на экране без одежды. Так, среди 30 сцен, где звезда предстала обнаженной, больше всего пользователям запомнились эпизоды из фильмов "Элегия", "Ветчина, ветчина" "Удар", "В Рим с любовью" и "Мандолина капитана Корелли".

Хавьер Бардем

Испанский актер Хавьер Бардем, возможно, получил награды за роль ужасающих плохих парней в "Скайфолл", но на протяжении большей части своей карьеры звезда был настоящим секс-символом. В частности, об этом свидетельствуют ленты "Золотые яйца", "Любовь во время холеры" и "Вики Кристина Барселона".

Анджелина Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли сыграла страстную соблазнительницу более чем в 30 сценах. В частности, одни из самых известных сексуальных ролей звезда воплотила в фильмах "Соблазн", "Угнать за шестьдесят секунд", "Расхитительница гробниц", "Лазурный берег". Также Джоли запомнилась зрителям своим неприличным сексом с Итаном Хоуком в фильме "Забирая жизни".

Джейк Джилленхол

Американский актер Джейк Джилленхол не прочь раздеться на камеру, впрочем, звезда любит держать голову в тепле. Об этом свидетельствует один из самых известных эпизодов со звездой в "Морпехах". В фильме Джейк танцует в костюме на день рождения и в шляпе Санты, а в первой сцене "Эвереста" он выходит из палатки только в зимней шапке.

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