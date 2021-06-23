Белоснежку в римейке мультфильма сыграет польско-колумбийская актриса

Производство "Белоснежки" может начаться в 2022 году.

После того, как компания Disney перезапустила мультфильм "Русалочка" с темнокожей певицей в главной роли, в разработку попала еще одна вечная историю о Белоснежке.

Так, после длительных кастингов на главную роль в римейке мультфильма была утверждена 20-летняя польско-колумбийская актриса Рейчел Зеглер.

instagram.com/rachelzegler

"Необычные вокальные данные Рэйчел — это только часть ее таланта. Ее сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью переосмысленной радости в этой классической сказке Disney", — прокомментировал выбор актрисы режиссер ленты Марк Уэбб.

К этому молодая звезда уже успела сыграть главную роль в новом фильме Стивена Спилберга "Вестсайдская история" (2021), а также сейчас снимается в сиквеле боевика "Шазам!", который выйдет в прокат в 2023 году.

Как говорится в издании Deadline, производство "Белоснежки" может начаться в 2022 году.

Заметим, что мультфильм "Белоснежка и семь гномов" был впервые выпущенном в 1938 году и стал первым анимационным фильмом Уолта Диснея.

Напомним, не так давно стало известно, что современную Золушку в новом фильме Disney сыграет темнокожий парень. Чоузен Джейкобс примеряет на себя роль дизанера начинающего кроссовок.

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