Белоусу объявили подозрение в изнасиловании и сексуальном насилии: режиссеру избрали меру пресечения

Андрея Билоуса взяли под стражу

Скандальному украинскому режиссеру, бывшему руководителю Молодого театра и экс-преподавателю университета им. Карпенко-Карого Андрею Белоусу объявили о подозрении в изнасиловании и сексуальном насилии.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Отмечается, что правоохранители провели расследование. Полиции удалось задокументировать факты преступных действий, которые якобы были совершены Белоусом в отношении пяти потерпевших, среди которых есть и несовершеннолетняя.

Скандальный режиссер якобы как минимум с 2017 года склонял студенток к половому акту без их согласия и совершал сексуальное насилие. При этом, как отмечается, Белоус использовал свое служебное положение.

Андрея Билоуса взяли под стражу / © npu.gov.ua

Сейчас скандальному режиссеру объявили о подозрении в сексуальном насилии и изнасиловании, в том числе несовершеннолетней. Если будет доказано совершение преступлений, то Андрею Белоусу грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Тем временем Андрею Билоусу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Скандал вокруг Андрея Билоуса - что известно

Громкий скандал разгорелся в январе этого года. Бывшая студентка Андрея Билоуса опубликовала анонимное заявление, в котором утверждала, что стала жертвой домогательств со стороны режиссера. Девочку активно поддержали культурные деятели, среди которых балетмейстер Лидия Соклакова.

Позже работники Молодого театра написали письмо в КГГА с просьбой уволить Андрея Белоуса с должности руководителя учреждения. Режиссера отстранили, но через месяц он снова вернулся к работе. После возмущения Андрей Белоус таки окончательно уволился.

Наконец, полиция открыла уголовное производство против режиссера и начала расследование дела. Между тем сам Андрей Белоус все обвинения отрицает.