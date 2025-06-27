Белый дом использовал видео со звездой "Поймать Кайдаша": реакция Антонины Хижняк

Антонина Хижняк, Дональд Трамп

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Украинская актриса Антонина Хижняк, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Поймать Кайдаша", неожиданно появилась на официальной странице Белого дома в Instagram. Звезда расставила все точки над "і".

Так, недавно американская администрация запостила ролик, который касался отмены налогов на сверхурочную оплату труда. В нем фигурировала женщина, очень похожая на Хижняк, которая сидела за компьютером и пила кофе.

Публикация вызвала бурную реакцию в Instagram. Украинские пользователи начали массово тегать Антонину в комментариях и присылать ей видео. Некоторые предположили, что образ был сгенерирован искусственным интеллектом без ее согласия, а другие — что она начала сотрудничать с Белым домом. Актриса в комментарии "Сніданку з 1+1" призналась, что сначала и сама была растеряна, но все же потом поняла, в чем дело.

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Как выяснилось, видео было снято несколько лет назад как часть фотостоковых съемок, в которых Хижняк участвовала. Ее кадры, как и тысячи других, попали на специальные платформы, где компании со всего мира могут покупать фото и видео для рекламы, просветительских кампаний или медиапродуктов. Именно таким образом ролик с украинской актрисой попал в американское правительственное видео — без какого-либо умысла или политического подтекста.

Антонина Хижняк на официальной странице Белого дома в Instagram / © Instagram/whitehouse

"Вчера вечером в один момент меня все начали забрасывать каким-то видео. Я смотрю, а Instagram просто трещит. Захожу на публикацию и вижу скандал об искусственном интеллекте. И я вам скажу честно, я сразу подумала то же самое. Что, видимо, это сгенерированная какая-то картинка. Но потом как-то очень странно, мне очень показались знакомы эти декорации. Этот компьютер и эта чашка. Я думаю, а как так, что я это помню? И до меня доходит, что я когда-то снималась для стоков. Кто не знает, загуглите фото- и видеостоки. Актеры иногда снимаются в таких штуках. И компании потом берут эти материалы, выкладывают на фотостоки. И потом любой в мире, в принципе, может купить эти материалы. И так вышло и с Белым домом. Просто мне до сих пор удивительно", — рассказала Антонина.

По мнению украинской актрисы, этот инцидент может быть просто совпадением или же на самом деле "знаком скрытой поддержки": "Вы просто представьте, какая вероятность была среди миллиардов видео, что они выбрали именно этот кусочек. Вряд ли они знали, что я украинка. Но мне кажется, для нас это такой, возможно, прикольный какой-то инцидент. А, возможно, и знак какой-то скрытой поддержки. В любом случае много украинцев под этой публикацией оставило лайки, понаписывали это все".

Несмотря на резонанс, Антонина восприняла ситуацию с юмором и даже записала ироничное видео-ответ в своем фотоблоге, в котором обыгрывает фиктивный диалог с Дональдом Трампом. В этом скетче актриса в шутку "дает согласие" на использование своего лица, но при одном условии — предоставление Украине ЗРК Patriot для обороны от оккупантов.

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Дата публикации 11:00, 27.06.25 Количество просмотров 228 Антонина Хижняк произвела фурор в Сети после появления в видео Белого дома: ее реакция

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