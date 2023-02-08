Бен Аффлек и его выражение лица покоряют Сеть: грустный на "Грэмми" и счастливый на встрече с любимым экс-жены

В последнее время актер все чаще становится героем мемов благодаря своему эпическому выражению лица.

Звезды шоу-бизнеса часто становятся героями мемов. Каждая их выходка, каждое несуразное фото, каждое выражение лица сразу же порождает большое количество фотожаб и забавных комментариев.

Американский актер Бен Аффлек не исключение. Более того, в последнее время знаменитость все чаще становится героем шуток. А все дело и его выражении лица.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как Бен Аффлек своим выражением лица покоряет Сеть.

Бен Аффлек на церемонии "Грэмми-2023"

Американский актер стал едва ли не самой обсуждаемой персоной на церемонии награждения престижной премии. Новую волну популярности Бену принесло его выражение лица. На видео и фото Аффлек выглядел печальным. Казалось, что актеру не очень-то хотелось идти на "Грэмми", поэтому он сидел и скучал.

Конечно, это выражение лица не обошли вниманием пользователи. Бен Аффлек сразу породил немало шуток и мемов.

Фото: Фото из открытых источников

"Каким бы плохим ни был ваш день, я уверен, что вы не так несчастны, как Бен Аффлек на "Грэмми"", — писал пользователь Twitter.

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

"Бен Аффлек, моргай, если с тобой все хорошо", — пишет пользователь.

Фото: Фото из открытых источников

"Бен Аффлек предпочел бы быть где-нибудь в другом месте, кроме каксидеть в первом ряду на "Грэмми-2023" и смотреть, как Стиви Уандер поет Higher Ground", — пишет пользователь.

Ben Affleck would rather be anywhere else than front row at the #Grammys2023 watching Stevie Wonder crush Higher Ground pic.twitter.com/82GwqZneNW — Matt Wilstein (@mattwilstein) February 6, 2023

Также в Сети подметили, что это, вероятно, певица Дженнифер Лопес заставила мужа идти на мероприятие, а тот не смог отказать.

"Бен Аффлек на "Грэмми" — это напоминание о том, что независимо от того, насколько ты богат и знаменит, твоя жена все равно потащит тебя туда, куда ты не хочешь идти", — отметил поклонник.

Кстати, Дженнифер тоже смутило печальное выражение лица мужа, ведь эксперты впоследствии расшифровали по губам разговор супругов.

"Прекрати. Будь более дружным, более мотивированным", — сказала Лопес Аффлеку.

"Могу", — коротко ответил жене актер.

Ben Affleck worrying if P Diddy was going to perform in 50 Years of Hip Hop …. pic.twitter.com/JEhzDApVTa — Stacy Wofsy (@wofsy_stacy) February 6, 2023

Бен Аффлек встретился с бойфрендом экс-жены Дженнифер Гарнер

Очередную порцию мемов породила встреча Бена с бойфрендом его бывшей жены Дженнифер Гарнер. А все дело было в выражении лица Аффлека. Актер был настолько рад видеть бойфренда экс-жены, что просто излучал счастье. Вероятно, Бен радовался, что Гарнер наладила личную жизнь.

"В жизни важно найти человека, который будет смотреть на тебя как Бен Аффлек на нового бойфренда своей бывшей жены", — писали пользователи Twitter.

Медовый месяц Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

После свадьбы знаменитые супруги отправились в медовый месяц, и папарацци удалось застать влюбленных, а точнее Аффлека. Очевидно, Бен устал и решил отдохнуть, и уснул на стуле. Фото, где знаменитость спит с открытым ртом, быстро разлетелось по Сети и породило немало мемов.

"Когда осознал, что тебе больше не нужно беспокоиться о том, чтобы быть Бэтменом", — говорится на картинке.

Фото: Фото из открытых источников

"В брачном контракте Бена Аффлека и Дженнифер Лопес есть пункт о сексуальных отношениях не менее четырех раз в неделю. Я подозреваю, что их гораздо больше четырех", — пишет пользователь.

Фото: Фото из открытых источников

Бен Аффлек с сигаретами

Также немало шуток вызывают фото, где Бен курит сигарету. На подобных снимках у Бена всегда серьезное и усталое выражение лица.

"Какой ты курящий Бен сегодня", — говорится на фото.

Фото: Фото из социальных сетей

Бен Аффлек на отдыхе с Дженнифер Лопес

В июле 2021 года Бен Аффлек отдыхал с Дженнифер Лопес на яхте. Во время того, как исполнительница загорала, актер решил помассировать ягодицы возлюбленной. Именно этот момент поймали папарацци. На фото Аффлек снова отличился своим выражением лица.

Фото: Фото из открытых источников

"Даже в этой идеалистической обстановке Бен Аффлек по своей природе не способен на другое выражение лица", — пишет пользователь.

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