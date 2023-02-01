Бен Аффлек насмешил блаженным выражением лица во время встречи с бойфрендом экс-жены Дженнифер Гарнер

Похоже, звезда очень счастлив, что личная жизнь его бывшей наладилась.

Голливудский актер Бен Аффлек не раз становился мемом в СМИ, поскольку то ли не любит, то ли не умеет скрывать свои эмоции.

Не раз звезду ленты "Бэтмен" папарацци ловили во время прогулки с женой Дженнифер Лопес с сосредоточенным или влюбленным видом. На этот раз журналисты увидели просто идеальную картинку.

На днях Аффлека заметили во время дружеской беседы с новым бойфрендом его бывшей жены Дженнифер Гарнер. Причем актер был так счастлив видеть мужчину, что расплылся в счастливой улыбке. Ну или Аффлек очень рад, что бывшая сумела наладить личную жизнь.

Фото встречи бывшего мужа Гарнер и ее нынешнего избранника, бизнесмена Джона Миллера быстро облетело Сеть.

Отметим, что Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были женаты с 2005 до 2015 года. Впрочем, официально бракоразводный процесс был оформлен в 2018 году. У экс-супругов есть трое детей – 17-летняя дочь Вайолет Энн Аффлек, 14-летняя дочь Серафина Роуз Элизабет Аффлек и 10-летний сын Сэмюэль Гарнер Аффлек.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

16 июля 2022 года Бен Аффлек женился на певице Дженнифер Лопес, с которой уже когда-то встречался и даже был обручен с 2002 по 2003 год.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Дженнифер Гарнер также наладила личную жизнь. В 2018 году она начала встречаться с бизнесменом Джоном Миллером, управляющим технической компанией и сетью ресторанов.

Дженнифер Гарнер и Джон Миллер

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