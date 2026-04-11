Бен Аффлек ошеломил Дженнифер Лопес многомиллионным подарком после развода

Голливудский актер Бен Аффлек ошеломил бывшую жену, американскую певицу Дженнифер Лопес, многомиллионным подарком после их развода.

Речь идет о доме экс-супругов. Еще в браке пара приобрела семейное гнездышко за более 60 миллионов долларов, сделала ремонт и планировала строить там свою жизнь. Однако этого так и не произошло, поскольку пара развелась.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес пытались продать особняк и даже существенно снизили цену на него. Однако покупателей так и не нашлось. А это изданию TMZ стало известно, что бывшие супруги изменили соглашение о разделе общего имущества. Как оказалось, актер решил подарить свою долю бывшей жене, сумма которой оценивается в десятки миллионов долларов. Бен Аффлек сделал это бесплатно.

Таким образом звезда Голливуда разорвал последнюю связь с бывшей женой. Теперь Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после развода больше ничего не объединяет. Кстати, сама же певица до сих пор живет в том доме, поскольку в своем делает ремонт.

Отметим, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу летом 2022 года, но уже в 2024-м подали на развод. Бывшие супруги указали, что причиной этого решения стали "разногласия, с которыми они не могут мириться". Недавно Джей Ло прокомментировала их развод и заявила, что переживает "самый счастливый период" в своей жизни.