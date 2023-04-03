Бен Аффлек отправился на шоппинг и прогулялся по городу с дочерью Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек смог построить хорошие отношения с детьми своей жены, певицы Дженнифер Лопес.

Да, отчим часто проводит время вместе с сыном и дочерью своей любимой. На днях Бен отправился на прогулку с 15-летней Эммой. Вместе они прошлись по магазинам в Санта-Монике, в Калифорнии.

Похоже, дочь Лопес хорошо провела время в компании Аффлека. Они пили кофе и многое улыбались. Прогулка попала в объективы папарацци.

Напомним, что Дженнифер Лопес имеет двоих детей-близнецов, Макса и Эмму, от предварительного брака с Марком Энтони. Аффлек также воспитывает троих детей от бывшей жены Дженнифер Гарнер.

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