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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Бен Аффлек поскандалил с Дженифер Лопес: почему актер разозлился на свою бывшую

Оказывается, экс-супруги не могут прийти к согласию из-за их общего дома.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек поскандал с бывшей женой, американской певицей Дженнифер Лопес.

Оказывается, бывшие влюбленные не могут прийти к согласию относительно общего дома. Еще в браке Аффлек и Лопес приобрели особняк мечты. После развода они решили избавиться от общего имущества. Впрочем, прошел уже почти год, а дом все еще продается. Издание Us Weekly со ссылкой на инсайдера утверждает, что на этом фоне между актером и певицей возникают ссоры.

Дело в том, что бывшие супруги продают дом дороже, чем покупали. По словам источника, Лопес хочет получить больше средств с продажи жилья и не собирается снижать цену.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек до сих пор продают совместный дом

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек до сих пор продают совместный дом

"Дженнифер считает, что они могут получить больше денег за дом, поэтому она хочет сохранить цену как есть", — говорит инсайдер.

Впрочем, Бен Аффлек категорически с ней не согласен. Актер хочет поскорее продать дом, чтобы их уже ничего не связывало и он мог двигаться дальше. Более того, звезда Голливуда даже пытается убедить певицу снизить цену. Однако Лопес пока что не идет на компромисс.

"Бен хочет избавиться от дома, потому что они уже развелись, и он хочет разорвать все связи и покончить с этим. Он просто хочет продать дом. Он хочет снизить цену", — говорит инсайдер.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в начале года окончательно развелись. Сейчас певица одинока. Тем временем в Сети говорят, что актер запал на бывшую своего коллеги Брэда Питта.

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