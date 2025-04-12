Бен Аффлек после развода с Лопес запал на бывшую Брэда Питта

Бен Аффлек / © Associated Press

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Голливудский актер Бен Аффлек после развода с певицей Дженнифер Лопес запал на бывшую избранницу своего коллеги Брэда Питта.

По крайней мере, именно так утверждает инсайдер изданию Daily Mail. Источник рассказал, что звезда Голливуда восстановился после развода и настроен наладить личную жизнь. Более того, Аффлеку уже даже кое-кто запал в душу. Речь идет о бывшей жене Брэда Питта — американской актрисе Анджелине Джоли.

Анджелина Джоли / © Associated Press

Бен Аффлек, по словам инсайдера, считает артистку сообразительной и, конечно же, горячей. Кроме того, актеру нравится, как Джоли построила успешную карьеру и что она попробовала себя в роли режиссера, что якобы их объединяет.

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“Бен сказал, что всегда считал ее очень горячей, и восхищался тем, как она устроила свою карьеру, он называл ее умной. Он также считает, что это очень круто, что она также была режиссером фильмов, как и он. Им точно было бы о чем поговорить за ужином”, — утверждает инсайдер.

Бен Аффлек / © Associated Press

Отметим, что после развода с Брэдом Питтом о личной жизни Анджелины Джоли ничего не известно. Она усердно держит ее в тайне. Правда, раньше она делилась, что предпочла бы сосредоточиться в первую очередь на воспитании детей.

Тем временем Бен Аффлек в начале года окончательно развелся с Дженнифер Лопес. Правда, недавно его неожиданно застали с кольцом на безымянном пальце.