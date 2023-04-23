Бен Аффлек раскрыл секрет идеальной фигуры 53-летней Дженнифер Лопес: "Она ест все, что пожелает"

Певица Дженнифер Лопес в свои 53 года выглядит непревзойденно и остается секс-символом для многих.

Муж исполнительницы, актер Бен Аффлек, раскрыл секрет жены, благодаря которому она продолжает сводить с ума поклонников своей красотой. В интервью актрисе Дрю Беримор он рассказал, что на самом деле Джей Ло совсем не ограничивает себя в питании и балует себя вкусненьким.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Главный секрет прекрасной фигуры 53-летней звезды – спорт. По словам Бена, Дженнифер очень много времени уделяет тренировкам.

"Позволь мне сказать тебе кое-что, что тебя огорчит. Дженнифер ест все, что захочет. Все, что ей вздумается. Она ест печенье, мороженое, все. Она тренируется. Я тоже тренируюсь, но я выглядю двадцатилетним, ну вы понимаете, что я имею в виду, с идеальной кожей и все такое. А она — да. Она — самая роскошная женщина в мире, она выглядит потрясающим образом" — сказал Аффлек.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Отметим, что сейчас супруги чувствуют себя очень счастливыми вместе. На днях вместе с сыновьями Дженнифер и Бен отправились на семейную прогулку.

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