Бен Аффлек развеселил Сеть своим печальным и уставшим видом на "Грэмми-2023"

Голливудский актер Бен Аффлек стал настоящим мемом в Сети после церемонии награждения "Грэмми-2023", прошедшей в ночь на 6 февраля в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

Бен посетил мероприятие вместе со своей женой Дженнифер Лопес, но, похоже, был не очень рад этому. На фото и видео от папарацци, которые стали распространяться соцсетями, актер выглядел грустным и уставшим.

Пользователи Сети уже успели пошутить по поводу выражения лица актера.

"Каким бы плохим ни был ваш день, я уверен, что вы не так несчастны, как Бен Аффлек на "Грэмми"", — написал в Twitter один из репортеров индустрии развлечений.

А кто-то из пользователей подметил, что даже статус Бена не может лишить его необходимости ходить на все вечеринки вместе с женой.

"Бен Аффлек на "Грэмми" — это отрезвляющее напоминание о том, что независимо от того, насколько ты богат и знаменит, твоя женщина все равно потащит тебя туда, куда ты не хочешь идти", — написал другой поклонник.

К тому же кое-кому показалось, что между супругами возникло напряжение во время церемонии. И, может быть, печальный вид Бена был связан именно с этим.

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