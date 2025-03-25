Бен Аффлек впервые заговорил о причине развода с Лопес и какая певица на самом деле

Голливудский актер Бен Аффлек впервые прокомментировал разрыв брака с певицей Дженнифер Лопес.

Супруги официально развелись в начале этого года. Через несколько месяцев Бен решил раскрыть подробности. По словам актера, он совсем не держит зла на бывшую и они попрощались спокойно. А незадолго до кризисного периода даже присоединялся к проектам певицы. В частности, во время съемок ее фильма "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали" он осознал, что его характер "более сдержан" в то время, когда Лопес является его противоположностью.

Артист говорит, что причины развода скрыты в том, от чего страдает большинство пар. Однако, что именно за этим стоит, не раскрывает. В то же время намекает на потерю интереса друг к другу.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

"Я действительно очень уважаю этого человека. Думаю, существует тенденция смотреть на расставание и хотеть выяснить причины или подробности. Но правда намного обыденнее, чем люди, вероятно, придумали себе. Да, здесь нет ни скандала, ни мыльной оперы, ни интриг. Правда заключается в том, что когда вы спрашиваете: "Эй, что произошло?" в ответ нет "Вот, что произошло". Это просто история людей, которые пытаются выяснить свою жизнь и отношения, как обычно все это делают. И когда вы становитесь старше, что касается меня, я предполагаю, что такова правда для большинства людей, нет "такой-то сделал это" или "это было такое большое событие". И не хочу больше делиться этим, потому что чувствую себя неловко и уязвимо", - заявил Аффлек в интервью GQ.

Напомним, недавно актер Богдан Буйлук разошелся с возлюбленной, которая тоже была актрисой. Их роман продлился полтора года.

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