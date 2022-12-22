Бен Стиллер отреагировал на выступление Зеленского в Конгрессе: "Я испытал много эмоций"

Президент Владимир Зеленский 21 декабря отправился в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил в Конгрессе.

Американский актер Бен Стиллер смотрел трансляцию выступления Зеленского и решил поделиться своими мыслями по этому поводу в Twitter. Знаменитость отметил, что он пережил во время речи Зеленского много эмоций. Стиллер был в Украине и своими глазами видел все ужасы войны, которую развязала Россия.

По словам Бена, если бы другие смогли бы увидеть то, что делают российские оккупанты, то даже не раздумывая помогала бы Украине.

Владимир Зеленский и Бен Стиллер / Фото: president.gov.ua

"Наблюдаю как украинский президент Владимир Зеленский обращается с просьбой о помощи здесь, в США, и во время его выступления перед Конгрессом, я испытал много эмоций. Я видел разрушение и общался с мирными жителями, непосредственно пострадавшими от этой неспровоцированной войны. Если бы вы могли собственными глазами увидеть последствия этой несправедливой агрессии, масштабы разрушений и душевных страданий, о помощи украинскому народу в это время не было бы и речи", — поделился актер.

Стиллер отметил, что украинцы сейчас борются за свободу и жизнь. Американцы же, по словам актера, должны помочь мирным жителям, страдающим войной, пережить тяжелую зиму.

Владимир Зеленский и Бен Стиллер / Фото: president.gov.ua

"Нам так много приходится иметь дел дома, но это экзистенциальный и гуманитарный кризис, который имеет последствия за пределами Украины. Я надеюсь, что мы все сможем устоять вместе с теми, кто сейчас борется за свою жизнь и свободу. Это такие люди, как мы с вами, семьи с детьми, которые всю зиму будут бороться за то, чтобы остаться в живых. Я думаю, что США должны сделать все возможное, чтобы помочь им", — подытожил актер.

Напомним, в июне Бен Стиллер приезжал в Украину. Актер был в деоккупированных городах Киевской области и собственными глазами видел, на что способны российские оккупанты. Тем временем в России Бен Стиллер был внесен в "черный список" из-за антивоенной позиции.

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