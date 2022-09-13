Бен Стиллер отреагировал на запрет на въезд в Россию: "Как-то переживу"

Неделю назад МИД РФ объявил список из 25 американских политиков и деятелей культуры, которым отныне запрещен въезд в Россию. Среди них оказался и актер и режиссер Бен Стиллер.

На церемонии вручения премии "Эмми" издание Associated Press поинтересовалось, как он отреагировал на запрет на въезд в Россию. Как оказалось, Стиллер этим не беспокоится.

"Как-то переживу. Ничего страшного", — прокомментировал актер.

Бен Стиллер / Фото: Associated Press

Кроме того, знаменитость в очередной раз выразил слова поддержки пострадавшим от войны украинцам, которую в Украине враждебно развязала Россия.

"Я посол доброй воли ООН по делам беженцев. Все эти люди заслуживают права на дом и возможность вернуться домой", — добавил знаменитость.

Напомним, Бен Стиллер является послом доброй воли ООН. В середине июня актер приезжал на запад Украины, чтобы встретиться с переселенцами. Перед приездом во Львов Бен Стиллер заехал в Польшу, в город Жешув, куда привез гуманитарную помощь для украинцев.

Владимир Зеленский и Бен Стиллер / Фото: president.gov.ua

Кроме того, во время визита в Украину Стиллер посетил Макаров и Ирпень, после чего встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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