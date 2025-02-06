Бен Стиллер ответил на упреки, что получил 4 миллиона долларов за поездку в Украину во время войны

Артист ответил, за какие средства на самом деле приехал в страну.

Голливудский актер Бен Стиллер ответил на упреки, что ему заплатили за поездку в Украину во время полномасштабной войны четыре миллиона долларов.

В частности, в соцсети X распространилась информация, что якобы USAID финансировал поездки знаменитостей в Украину. Это якобы происходило для того, чтобы увеличить популярность президента Зеленского. В Сети утверждалось, что знаменитости получали разные суммы: Анджелина Джоли – 20 миллионов долларов, Шон Пенн – 5, Жан Клод Ван Дам – 1,5, Орландо Блум – 8, а Бен Стиллер – 4.

Звезда фильма "Ночь в музее" отреагировал на подобные упреки в своем X. Актер отметил, что это все ложь, которую распространяют российские пропагандисты, чтобы дискредитировать Украину. Артист отметил, что приезжал только за свой счет и никаких денег за это не получал.

Владимир Зеленский и Бен Стиллер / Фото: president.gov.ua

"Это ложь из российских СМИ. Свою гуманитарную поездку в Украину я полностью профинансировал самостоятельно. Не было финансирования от USAID и, конечно, никаких платежей", — отметил актер.

Приезд Бена Стиллера в Украину – что известно

В июне 2022 года голливудский актер приехал в польский город Жешув, где раздал украинцам гуманитарную помощь. После этого он побывал во Львове как посол доброй воли ООН, где встретился с переселенцами. Затем он прибыл в Киев. Он также побывал в деоккупированных Ирпене и Макарове, где своими глазами увидел, какие ужасы совершали россияне. Также артист встретился с президентом Зеленским.

Россияне, конечно, не обошли это вниманием. Они запретили голливудскому актеру приезжать в Украину. Бен Стиллер с иронией на это отреагировал, что "как-нибудь переживет".

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