Бен Стиллер поддержал Гераскевича, которого дисквалифицировали с Олимпиады-2026 из-за "шлема памяти"
Звезда Голливуда выразил слова поддержки украинскому скелетонисту.
Голливудский актер Бен Стиллер поддержал украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали с зимних Олимпийских игр-2026 из-за "шлема памяти".
На днях спортивное сообщество всколыхнула новость. Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом. Причиной этого стал шлем, на котором были изображены атлеты Украины, жизнь которых оборвалась в результате войны, которую развязала Россия.
Однако Владиславу запретили участвовать в Олимпиаде с такой экипировкой. Вместо этого спортсмену предложили или одеть черную ленту, или демонстрировать шлем перед стартом и на финише. Однако скелетонист решительно отказался.
Владислава Гераскевича поддержал голливудский актер Бен Стиллер. В своем аккаунте в соцсети X он сделал репост поста скелетониста, в котором тот благодарил за поддержку и отметил, что для него "жертва людей, изображенных на шлеме, означает больше, чем любая медаль, потому что они отдали самое ценное, что имели".
Бен Стиллер отметил, что испытывает безумное уважение к Владиславу Гераскевичу: "Огромное уважение к этому человеку".
Напомним, ранее украинские звезды поддержали Владислава Гераскевича. Знаменитости поблагодарили спортсмена за его мужественную позицию.