Бена Аффлека после развода с Дженнифер Лопес неожиданно застали с обручальным кольцом

Бен Аффлек / © Associated Press

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Голливудского актера Бена Аффлека после развода с американской певицей Дженнифер Лопес застали с обручальным кольцом.

Папарацци заметили артиста со свадебным украшением в Лос-Анджелесе. Актер в джинсах, пиджаке и рубашке пил кофе и курил сигарету. На его руке виднелось обручальное кольцо. Издание Page Six опубликовало соответствующие фотографии.

Впрочем, обручальное кольцо не свидетельствует об изменении семейного статуса Бена Аффлека. Дело в том, что актер сейчас снимается в триллере от Netflix “Животные”. По сюжету картины звезда Голливуда играет роль сына кандидата в мэры Лос-Анджелеса, которого вместе с женой похищают и требуют за них выкуп. Поэтому, вполне вероятно, что обручальное кольцо — это лишь часть образа персонажа Бена Аффлека в триллере.

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Бен Аффлек / © Associated Press

Отметим, в начале года актер официально развелся с Дженнифер Лопес, с которой он прожил в браке около двух лет. Недавно Бен Аффлек впервые заговорил о причине этого решения.