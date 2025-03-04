Бена Аффлека застали за пикантными объятиями с экс-женой: в Сети подозревают их воссоединение

Голливудского актера Бена Аффлека заподозрили в воссоединении с бывшей супругой, актрисой Дженнифер Гарнер.

Соответствующие слухи возникли не на пустом месте. На днях бывшие супруги собрались вместе, чтобы отпраздновать день рождения сына Сэмюэля, которому исполнилось 13 лет. Как сообщает Daily Mail, праздник семейство провел за игрой в пейнтбол. Папарацци удалось поймать на камеру пикантный момент. Когда Гарнер прицеливалась, Аффлек нежно обнял ее за талию и прижал к себе. Актриса тем временем ответила бывшему мужу взаимность и наклонилась к нему.

Фанаты актеров сразу же заподозрили их воссоединение. И пока ни Аффлек, ни Гарнер не комментируют сплетни, окружение пары немного пролило свет на ситуацию. Инсайдер утверждает, что актеры не возобновляли отношения. Кроме того, у Дженнифер вообще-то есть бойфренд. Актриса встречается с мужчиной, по имени Джон Миллер. Поэтому воссоединение бывших партнеров просто невозможно. Тем не менее, источник добавил, если Гарнер снова будет одинока, то Аффлек все же попытался бы возобновить их отношения.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

"Бен больше не парень Джен и не ее муж. Джон является ее партнером, и она счастлива в отношениях. Друзья Бена искренне верят, что если Джен и Джон разойдутся, он мгновенно вернется к ней. Но пока что это не так, и Бен уважает ее отношения с Джоном", — утверждает инсайдер.

Также источник добавил, что, конечно, бойфренда Гарнер могут обидеть эти кадры. Впрочем, стоит отдавать себе отчет, какие отношения между ней с бывшим мужем – они уникальны. Инсайдер говорит, что Аффлек любит экс-жену так, как никогда любую другую женщину. Несмотря на это, он уважает Гарнер. Тем временем актриса это осознает и относится к флирту с бывшим, как к чему-то совершенно невинному.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

"Обидит ли Джона, когда он увидит, что эти двое флиртуют? Конечно, досталось бы кому угодно, но в этом нет ничего нового. У Бена и Джен уникальные отношения, особенно для бывших. Он любит ее больше, чем любую женщину, которую он когда-либо любил, кроме своей мамы. Но он также признает, что этого быть не может. Нет, пока она отдана кому-то другому. Бен всегда будет флиртовать с Джен, и она считает это невинным", - добавляет инсайдер.

Напомним, в начале года Бен Аффлек официально развелся с певицей Дженнифер Лопес. Уже известно, как бывшие влюбленные поделили совместное имущество, которым они успели обзавестись за два года брака.

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