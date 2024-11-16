Актер Богдан Бенюк объяснил, как решить языковой вопрос и перейти на украинский

Украинский актер Богдан Бенюк назвал методы решения языкового вопроса.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист признается, что для полного искоренения враждебного языка украинцам нужно дать понимание, почему он вредит. По мнению Бенюка, все нужно начинать с маленьких украинцев. В частности, следить за языком в публичном пространстве и таким образом погружать их в полностью украиноязычную среду.

"Оно уже годами продолжается. Надо это остановить раз и навсегда. Война должна способствовать этому. Если человек поймет, что его враг несет угрозу убийства и говорит на определенном языке, то понятно, что я на языке врага не буду говорить. Важно для тех, кто занимается образованием, те, кто с государственной службы, обязательно должны перейти первыми. Не надо затрагивать людей постарше, 70 или 80 лет. Они уже своё доживают. Но нужно думать о том, кто будет жить дальше в этой стране. Надо учитывать рождающиеся поколения", - поделился знаменитость.

Богдан Бенюк / Фото: instagram.com/beniukofficial

Актер объясняет, что такие изменения окажут положительное влияние на юное поколение. И в результате оно и само будет делать замечания по поводу языка старшим.

"Надо, чтобы государственная система убеждала в этом. Эта машина должна иметь определенную позицию. Например, детский сад, его директор, все няни, повара и дворник все говорят по-украински. И тогда детки могут обращать внимание родителей. Такой ласковый "стукизм" позволит продвигаться быстрее", — объяснил актер.

Напомним, недавно актер Богдан Бенюк вспомнил сотрудничество с путинистами Машковым, Балуевым и Паниным. Знаменитость ошеломил, как они вели себя еще до войны и какой позиции придерживались.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: БЕНЮК: кто предатели во власти, чем стране поможет "мягкий стукизм", как сниматься с путинистами

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