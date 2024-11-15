Бенюк удивил встречей на фронте с известным режиссером российских фильмов, который воюет на стороне Украины

Украинский актер Богдан Бенюк поделился подробностями общения с российским режиссером Андреем Кавуном.

Как известно, Андрей достаточно долго работал на рынок РФ. Однако после 2014 года осознанно отрекся от всего российского и стал на защиту интересов Украины. В частности, в конце 2023 года в Сети появилась информация, что режиссер пошел защищать свою страну от оккупантов.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Бенюк вспомнил, как имел возможность встретиться с коллегой в его воинской части. Он поделился, как впервые показал его побратимам отрывок из фильма, над которым работал Андрей. Со своей стороны, режиссер готов вернуться к творческой карьере только после окончания великой войны.

Андрей Кавун

"Когда я узнал, что Андрей воюет, я поехал к нему в воинскую часть. Я выступил со своей программой перед воинами. Потом показал фрагмент фильма "Кандагар" и сказал, что в зале сидит режиссер – Андрей Кавун. Никто не знал, что он режиссер. Я был поражен позицией Андрея Кавуна, который учился во Львове в русской школе и был в России, снял очень много фильмов. Но с 2014 он переехал и порвал с тем. Андрей будет возвращаться к режиссерской работе, но только после окончания войны", – рассказал Богдан Бенюк.

Напомним, недавно Богдан Бенюк неожиданно заявил о готовности идти воевать в возрасте 67 лет. Актер назвал чем может быть полезным для ВСУ.

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