Беременная 22-летняя жена Иракли Макацария очаровала новогодними фото с возлюбленным

Пара поздравила фанатов с 2025 годом.
Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа уже вскоре станут родителями.
Лиза должна рожать уже в этом январе. Поэтому перед встречей с дочерью супруги решили заснять хрупкий период. Для особой фотосъемки они выбрали студию с новогодним декором. Так, Чичуа и Макацария попозировали на фоне украшенной елки и камина. Бизнесмен нежно обнимает заметно округлый животик избранницы.
Кроме того, Лиза также очаровала снимками наедине. В коротком облегающем белом платье и длинном кардигане она подчеркнула свою беременность, держась за животик.
"Счастливого 2025 года от нашей семьи", – написала жена Иракли.
В комментариях поклонники также поздравили семью и пожелали счастья и здоровья.
- Вы такие красивые. Желаем вам счастья
- Счастья и здоровья вашей семье
- Поздравляем. Пусть этот год принесет вам счастье и радость
Напомним, недавно певец Дмитрий Монатик показал свою прогулку с крошечным третьим сыном, рождение которого скрывал.
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