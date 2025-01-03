Беременная 22-летняя жена Иракли Макацария очаровала новогодними фото с возлюбленным

Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа уже вскоре станут родителями.

Лиза должна рожать уже в этом январе. Поэтому перед встречей с дочерью супруги решили заснять хрупкий период. Для особой фотосъемки они выбрали студию с новогодним декором. Так, Чичуа и Макацария попозировали на фоне украшенной елки и камина. Бизнесмен нежно обнимает заметно округлый животик избранницы.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Кроме того, Лиза также очаровала снимками наедине. В коротком облегающем белом платье и длинном кардигане она подчеркнула свою беременность, держась за животик.

Жена Иракли Макацарии / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Жена Иракли Макацарии / Фото: instagram.com/lizachichuaa

"Счастливого 2025 года от нашей семьи", – написала жена Иракли.

В комментариях поклонники также поздравили семью и пожелали счастья и здоровья.

Вы такие красивые. Желаем вам счастья

Счастья и здоровья вашей семье

Поздравляем. Пусть этот год принесет вам счастье и радость

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Напомним, недавно певец Дмитрий Монатик показал свою прогулку с крошечным третьим сыном, рождение которого скрывал.

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