Беременная 22-летняя жена Иракли Макацария восхитила чувственным фото на последнем месяце беременности

Супруги ожидают второго ребенка.
Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа ожидают пополнения в семье.
Уже в скором времени у звездных супругов родится второй ребенок – девочка. А перед встречей с крохой 22-летняя мама организовала фотосессию. На черно-белом кадре она показалась на последнем месяце беременности. Для чувственных съемок Чичуа выбрала короткое платье и собрала волосы в хвост.
"Девять месяцев", — подписала фото блогерша.
В свою очередь, Иракли отреагировал на публикацию беременной жены смайликами в форме сердечек. Отметим, что пара воспитывает также сына Георгия. Между тем остальные фаны также не могли тоже остаться в стороне. Так что в комментариях оставили комплименты Лизе.
- Вы невероятно красива и гармонична
- Макацарии очень повезло
- Чудо. Ты такая красивая!
Напомним, недавно 54-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые за длительное время показала своих двоих детей от суррогатной матери. Сын и дочь со звездной мамой побывали на зимнем отдыхе и вместе поразвлеклись в Швейцарии.
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