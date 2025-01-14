Беременная 22-летняя жена Иракли Макацария восхитила чувственным фото на последнем месяце беременности

Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа ожидают пополнения в семье.

Уже в скором времени у звездных супругов родится второй ребенок – девочка. А перед встречей с крохой 22-летняя мама организовала фотосессию. На черно-белом кадре она показалась на последнем месяце беременности. Для чувственных съемок Чичуа выбрала короткое платье и собрала волосы в хвост.

Лиза Чичуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

"Девять месяцев", — подписала фото блогерша.

В свою очередь, Иракли отреагировал на публикацию беременной жены смайликами в форме сердечек. Отметим, что пара воспитывает также сына Георгия. Между тем остальные фаны также не могли тоже остаться в стороне. Так что в комментариях оставили комплименты Лизе.

Вы невероятно красива и гармонична

Макацарии очень повезло

Чудо. Ты такая красивая!

Напомним, недавно 54-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые за длительное время показала своих двоих детей от суррогатной матери. Сын и дочь со звездной мамой побывали на зимнем отдыхе и вместе поразвлеклись в Швейцарии.

Читайте также: