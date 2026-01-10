Беременная Алина Гросу откровенно рассказала о своем состоянии и с какими сложностями столкнулась: "Как это тяжело"

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая беременна первенцем, раскрыла подробности о своем состоянии и призналась, с какими сложностями столкнулась.

Исполнительница в Instagram-stories опубликовала ранее невиданное ее фото, где она предстает с округлившимся животиком. Артистка не скрывает, что беременность дается ей нелегко. Однако певица уверяет, что очень сильно радуется будущему пополнению в семье.

"Кто бы мне раньше сказал, как это тяжело. Я чувствую себя чупа-чупсом, но счастливым чупа-чупсом", - делится певица.

Алина Гросу говорит, что во время беременности стала очень тревожной. Когда исполнительница не чувствует движений малыша, то чуть ли не сразу же обращается к врачу. Кроме того, артистка стала эмоциональной. Также вкусы в еде очень сильно изменились. Артистка говорит, что ей постоянно что-то хочется есть, но и при этом мысли о диете не исчезают.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

"Если танцев или драки в животе нет полчаса - я уже пакую чемоданы к врачу. Тревожно за все, я даже не говорю за новости. Абсолютно за все! Эмоциональность через край. Есть хочется - крыша едет. Хочу хлеба, лимонов и медовика. И на диету хочу", - делится певица.

Напомним, с декабря 2025 года ходили слухи, что Алина Гросу беременна. Наконец, певица подтвердила, что действительно находится в положении, и показала отца своего будущего ребенка.