Беременная Алина Гросу рассекретила пол будущего первенца и слилась в поцелуе с мужем

Алина Гросу / © пресс-служба Алины Гросу

Реклама

Украинская певица Алина Гросу презентовала новую песню «Волошки» и одновременно поделилась особой новостью с поклонниками.

В лирик-видео к треку артистка раскрыла пол будущего ребенка. В кадре исполнительница предстала вместе с мужем, половину лица которого закрывал шарф. Возлюбленные с хлопушками в руках, из которых выходил синий дым, сообщили, что ждут мальчика. Будущие родители не сдерживали радости — обнимались и целовались.

К слову, ролик выполнен в лаконичном формате без лишнего пафоса и спецэффектов. Впрочем, символизма в видео более чем достаточно. Синий васильковый оттенок, который доминирует в кадре, стал продолжением личной истории певицы. Ранее Гросу уже намекала на изменения в жизни в клипе «Жити на повну», который завершался черно-белыми кадрами с открытым финалом — будто началом новой главы.

Реклама

Композиция «Волошки» посвящена искренним чувствам, близости и любви без материального подтекста. Однако на этот раз слушатели обсуждают не только премьеру, но и счастливые изменения в жизни артистки.

«Я очень счастлива и сейчас живу в совершенно новом для себя состоянии. Это время, которое хочется проживать медленно — с любовью и благодарностью, лелеять чувства внутри. В то же время мне хочется поделиться с аудиторией тем, насколько наполненной и возвышенной я себя чувствую, ожидая моего мальчика, но слов для этого не хватает. Лучше всего передает мое состояние именно музыка: так было и есть всегда, что бы со мной ни происходило», — призналась певица.

Накануне релиза GROSU также опубликовала видео, в котором ее родные пытались угадать пол будущего ребенка. Но правду они узнали вместе с фанатами — уже во время премьеры «Волошек».