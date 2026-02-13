Беременная Алина Гросу удивила, почему скрывала от крестной Ирины Билык пол своего ребенка

Ирина Билык и Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу удивила, почему скрывала от крестной, артистки Ирины Билык, пол своего будущего ребенка.

Исполнительница сейчас беременна первенцем. И недавно Алина Гросу рассекретила, что ждет мальчика. Как оказалось, новость стала сюрпризом не только для поклонников артистки, но и для родных. По словам знаменитости, все были шокированы. Дело в том, что родные исполнительницы были убеждены, что она станет мамой девочки.

Кстати, именно в этом Алину Гросу уверяла звездная крестная Ирина Билык и подчеркивала, что никогда не ошибается. Певица признается, что даже боялась говорить ей, что у нее будет на самом деле мальчик.

"Мы скрывали это от Ирочки Билык, потому что она мне сказала, что будет девочка и она никогда не ошибается. А я как узнала, что наша манюничка - сыночек, постеснялась ей сказать, что она ошиблась", - признается певица.

Кстати, из-за того, что Ирина Билык убеждала Алину Гросу, что у нее будет девочка, артистка после гендер-пати усомнилась, правильно ли врачи определили пол малыша. Поэтому, даже сделала повторное УЗИ. Наконец, исполнительница таки ждет мальчика.

