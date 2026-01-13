Беременная Алина Гросу восхитила фото из детства: как певица выглядела в пять лет

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица и актриса Алина Гросу, которая сейчас находится в ожидании первенца, окунулась в теплые воспоминания из детства и растрогала поклонников ностальгическими кадрами.

В своем Instagram артистка опубликовала серию архивных фото, сделанных задолго до ее первых музыкальных успехов. В частности, на одном из снимков маленькая Алина позирует на руках у старшего брата, рядом с ними — мама. Будущая звезда предстала в милой бирюзовой кофточке и с детской непосредственностью во взгляде.

Алина Гросу с семьей на архивных фото / © instagram.com/alina_grosu

Также Гросу поделилась фотографией с празднования Нового года в детском саду. На фото она позирует в белом платье рядом с мальчиком и с улыбкой вспоминает тот период жизни, когда еще и не догадывалась о будущей популярности.

«Елка в садике. Еще до „Пчелки“», — с юмором подписала кадр певица.

Алина Гросу на архивных фото / © instagram.com/alina_grosu

Отдельно Алина удивила поклонников фото сделанным еще в 2000-м году. Тогда артистке было всего пять лет. Звезда также показала коллаж из нескольких кадров, где она с удовольствием ест блюда, и пошутила над собой.

«Извините, а у меня вообще есть фотки не с едой? Вопрос „откуда взялись щеки“ больше нет», — написала Гросу.

Алина Гросу с мамой на архивных фото / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу на архивных фото / © instagram.com/alina_grosu

